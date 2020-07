Nie wiem, jak Polska przetrwała rządy PO-PSL – stwierdził Dominik Tarczyński w programie „Woronicza 17” w TVP Info. Eurodeputowany starł się z reprezentującym PSL Pawłem Bejdą.

Na początku programu „Woronicza 17” prowadzący Adrian Klarenbach poruszył temat protestów wyborczych. Swoją opinią w tej sprawie podzielił się Paweł Bejda z PSL. Po chwili głos zabrał Dominik Tarczyński, który przystąpił do ataku na ludowców.

-Miejscowość Opatów. Wasz człowiek, teraz już zarzutami, zmuszał ludzi do głosowania, wywołując presję. Nawet 90-letnia chora pani, została wniesiona z wózkiem do autokaru. Miała obowiązek zagłosować, bo jej syn pracował szkole – powiedział.

Proszę nie opowiadać, że były jakieś nieprawidłowości, które de facto nie mają wpływu na wynik wyborczy. To, co robiliście za rządów PO i PSL, to była gangsterka polityczna. Dlatego przegraliście wybory i teraz przegraliście siódme wybory z rzędu – podkreślił.

Poseł PSL usiłował się bronić. Zwrócił uwagę, że na agresywną retorykę polityka obozu rządzącego. – Ile jadu w słowach pana posła Tarczyńskiego. Ale cóż się dziwić? Dawno nie widziany i chce się chyba pokazać. Wyżyć. Chyba ten język ma pan za ostry – zaprotestował Bejda.

#Woronicza17 | @pawelbejda do @D_Tarczynski u @AKlarenbach: Ile jadu w języku i w wypowiedziach posła Tarczyńskiego. Cóż się dziwić, dawno nie był widziany, chce się pokazać albo wyżyć. Panie pośle ten język ma pan za ostry, nie wiem czy jest taka potrzeba. pic.twitter.com/3JumMcQoLd — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) July 26, 2020

Tarczyński do posła PSL: Niech pan trzyma ciśnienie!

– Gdzie w mojej wypowiedzi był jad? Dane, które przytoczyłem są faktem – bronił się Tarczyński. Polityk ludowców usiłował mu przerwać, jednak eurodeputowany zaprotestował. – Panie Bejda. Jeszcze nie skończyłem, niech pan trzyma ciśnienie! – powiedział.

– Zarzuca mi pan emocje, a sam nie trzyma ciśnienia. Więc niech pan wysłucha danych. (…) Nie wiem, jak Polska przetrwała te absurdy, jak na przykład portal przygotowany przez Kosiniaka-Kamysza dla bezdomnych za 50 mln złotych, do którego dostęp był za pomocą podpisu elektronicznego – dodał.

#Woronicza17 | @D_Tarczynski do @pawelbejda u @AKlarenbach: Nie wiem jak Polska przetrwała rządy #PO–#PSL i te absurdy jak np. portal przygotowany przez @KosiniakKamysz dla bezdomnych za 50 mln zł, w którym dostęp był za pośrednictwem podpisu elektronicznego. pic.twitter.com/8VFioeeQ9q — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) July 26, 2020

Źródło: TVP Info