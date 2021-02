Płód jest gatunkiem ludzkim, ale to nie znaczy, że ma mieć prawa – tłumaczyła Joanna Senyszyn w programie „Strefa Starcia”. Z opinią posłanki Lewicy nie zgodził się Dominik Tarczyński. Eurodeputowany PiS zwrócił uwagę na logo WOŚP i Strajku Kobiet, które miała na ubraniu Senyszyn. Tarczyński uważa, że to zestawienie jest nielogiczne.

Strajk Kobiet zawiesił protesty na czas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Strajk Kobiet, za co bardzo dziękuję, zawiesił swoje protesty na sobotę i niedzielę. W sumie to się łączy: my gramy dla kobiet. My o tym mówimy – mówił Jerzy Owsiak.

Deklaracja założyciela WOŚP nie wszystkim się spodobało. Nie brakowało głosów, że doszło do upolitycznienia całej imprezy. Taką opinią podzielił się m.in. Marek Migalski. „Deklaracja Owsiaka pomoże Strajkowi, ale zaszkodzi Orkiestrze” – napisał politolog.

Tarczyński zwrócił uwagę Senyszyn: „Z jednej strony WOŚP i idea ratowania chorych dzieci, a zaraz obok piorun”

Temat ten został poruszony także w programie „Strefa Starcia” w TVP Info. Europoseł PiS Dominik Tarczyński podważał tezy Joanny Senyszyn dotyczące aborcji. W pewnym momencie zwrócił uwagę na symbole WOŚP i Strajku Kobiet, które miała na swoim ubraniu posłanka Lewicy.

– Fascynujące jest słuchać komunistów i ich wykładów jeśli chodzi o logikę. Idealnym przykładem jest to, jak pani dzisiaj wygląda. Z jednej strony WOŚP i idea ratowania chorych dzieci, a zaraz obok piorun, który pokazuje walczących o zabijanie chorych dzieci – mówił Tarczyński.

Na jego słowa stanowczo zareagowała Senyszyn. – Usuwanie ciąży, to nie jest zabijanie dzieci. Proszę używać prawnego języka – zaprotestowała. Eurodeputowany zauważył, że nie przerywał wcześniejszej wypowiedzi posłanki. – Pana wywód jest nielogiczny, więc nie da się go słuchać – tłumaczyła się Senyszyn.

#StrefaStarcia | 💬@D_Tarczynski: Fascynującym jest słuchać wykładów komunistów, jeśli chodzi o logikę. Idealnym przykładem jest to, jak dziś wygląda @senyszyn_joanna – z jednej strony #WOŚP, idea ratowania chorych dzieci, a obok piorun symbolizujący walczących o ich zabijanie. pic.twitter.com/1OAqTtpep3 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) January 31, 2021

– Chciałem się do tego odnieść, by pokazać idiotyzm, który pani reprezentuje. Dlatego, że WOŚP, gdyby nie angażowała się politycznie, byłaby piękną ideą. Któż nie jest za tym, by pomagać chorym dzieciom. Niestety ta organizacja jest wykorzystywana instrumentalnie. Dlatego jej nie wspieram i uważam, że jest wysoce szkodliwa – zadeklarował.

Polityk stwierdził, że idea zbierania środków na rzecz chorych dzieci jest słuszna, jednak zestawianie jej z symbolem Strajku Kobiet, już nie.

Słowa Tarczyńskiego odnosiły się do wcześniejszej wypowiedzi posłanki Lewicy. Senyszyn tłumaczyła, że analiza zapisów konstytucji jest czymś innym, niż rozważania na temat momentu początku życia ludzkiego.

Senyszyn: Gdyby konstytucja chciała chronić życie od poczęcia, to taki zapis by się znalazł w konstytucji

Senyszyn przyznała, że płód w łonie matki jest gatunkiem ludzkim. – Ale to nie znaczy, że ma mieć prawa. Tych praw w konstytucji nie ma. Gdyby chciała chronić życie od poczęcia, to taki zapis by się znalazł w konstytucji – tłumaczyła.

Jej zdaniem skład Trybunału Konstytucyjnego mógł dokonać nadinterpretacji przepisów ustawy zasadniczej. – Widocznie oni mają głowy zaczadzone kadzidłem i nie są w stanie logicznie myśleć – dodała ironicznie.