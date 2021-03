Od kilku dni przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego obserwują ślady niedźwiedzia w Dolinie Strążyskiej – informują władze parku na swoim profilu społecznościowym.

„To szczególny czas dla przyrody, dlatego przypominamy, że od 1 marca po tatrzańskich szlakach można poruszać się wyłącznie od świtu do zmierzchu. Ograniczenie ma m.in. umożliwić zwierzętom swobodne przemieszczanie się między miejscami żerowania a dziennego odpoczynku. Pamiętajmy, że np. wilki, niedźwiedzie, rysie i lisy w nocy chętnie wędrują szlakami. Świadectwem ich obecności są liczne tropy i odchody, które znajdujemy właśnie nad ranem” – czytamy w komunikacie TPN.

Przyrodnicy zauważają, że tropy niedźwiedzia to znak, że wiosna zbliża się wielkimi krokami.

Niedźwiedzie są w Polsce objęte ścisłą ochroną. Ich główną ostoją w Polsce są Bieszczady. Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Niedźwiedzie są wszystkożerne; dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg, żyją do 50 lat. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Bafia