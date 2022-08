Już 30 września swoją ważność stracą papierowe banknoty o nominałach 20 i 50 funtów z wizerunkiem Adama Smitha oraz Jamesa Watta i Matthew Boultona. Wszystko przez zastąpienie ich banknotami polimerowymi. Jeśli mieszkacie w Anglii lub byliście tam w ostatnim czasie, warto sprawdzić, czy posiadane przez was funty nie stracą swojej wartości.

12 miesięcy po emisji polimerowego banknotu o nominale 50 funtów z wizerunkiem Alana Turinga, Bank Anglii wycofuje stare, papierowe banknoty. Te o nominałach 20 i 50 funtów stracą status prawnego środka płatniczego już 30 września 2022 roku. Jak podają brytyjskie media, w obiegu wciąż pozostaje 6 miliardów funtów papierowych banknotów 20-funtowych z wizerunkiem Adama Smitha oraz ponad 8 miliardów tych 50-funtowych z wizerunkami Matthew Boultona oraz Jamesa Watta.

Kasjerka Banku Anglii Sarah John cytowana przez „Guardiana” wymienia zalety nowych banknotów. „Wprowadzona w ostatnich latach zmiana banknotów z papierowych na polimerowe była bardzo ważna. Są one trudniejsze do podrobienia i trwalsze. Większość papierowych banknotów została już wycofana z obiegu, ale znaczna ich liczba nadal znajduje się na rynku, dlatego prosimy o sprawdzenie, czy ktoś nie ma ich w domu” – mówiła.

Banknoty należy do 30 września wydać lub wymienić na nowe. Można to zrobić we wszystkich placówkach brytyjskiej poczty oraz w kasie Banku Anglii w Londynie. Banknoty można również wysłać pocztą, co jednak wiąże się z ryzykiem, więc w takiej sytuacji warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie paczki. Jeżeli mieszkamy za granicą, należy do przesyłki dołączyć dane do przelewu, czyli BIC/SWIFT, IBAN oraz numer rachunku. Bank Anglii przypomina, że konto, na które zostanie wykonany przelew, musi akceptować funty brytyjskie.

Wyjściem jest też skorzystanie z oferty kantorów skupujących stare banknoty z całego świata.

Źr.: o2