Polacy popierają projekt budowy zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Dotyczy to nie tylko elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ale również opozycji. Budowę zapory zapowiedział na początku listopada wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Zapora na granicy z obwodem kaliningradzkim to efekt otwarcia tamtejszego lotniska dla lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Polski rząd obawia się potworki sytuacji z ubiegłego roku, gdy na granicę zaczęła napływać fala migrantów z Białorusi, wspomagana przez tamtejsze służby. Doprowadziło to do decyzji o budowie zapory na granicy z Białorusią.

Na początku listopada podobną decyzję ogłosił wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kolejna zapora ma powstać na granicy z obwodem kaliningradzkim. Wojsko Polskie niemal natychmiast przystąpiło do jej budowy.

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, taką decyzję popierają Polacy. Pozytywnie na jej temat wypowiedziało się aż 65,2 proc. badanych, spośród których 29,1 proc. ocenia ją zdecydowanie pozytywnie a 36,1 proc. raczej pozytywnie. Poparcie widać więc zarówno wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jak i opozycji, przy czym aż 99 proc. wyborców PiS popiera budowę zapory.

Dla porównania, 22,8 proc. badanych negatywnie ocenia projekt budowy zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Wśród nich, 11 proc. oceniło ten pomysł zdecydowanie negatywnie a 11,8 proc. raczej negatywnie. 12 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii.

Czytaj także: To będzie ostateczna klęska Rosji. Generał wskazuje dalsze kroki Ukraińców

Źr.: WP