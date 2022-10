Włodarze freakowych organizacji MMA prześcigają się w coraz bardziej nietypowych pomysłach. Podczas gali PRIME MMA 3 doszło do pojedynku w… budce telefonicznej. Finalnie okazał się niezwykle jednostronny.

Łukasz Wawrzyniak, znany szerzej jako „Kamerzysta”, zmierzył się podczas gali PRIME MMA 3 z Kubą Lasikiem. Wcześniej przeciwnikiem „Kamerzysty” miał być Ziemowit Kossakowski, ale musiał wycofać się z walki ze względu na kontuzję. Aby podgrzać emocje postanowiono, że walka odbędzie się w budce telefonicznej.

Wzajemne „uprzejmości” obu celebrytów sprawiły, że emocje przed walką były duże. Tym bardziej, że Lasik uderzył Wawrzyniaka jeszcze podczas ważenia. Sam pojedynek okazał się jednak niezwykle jednostronny.

„Kamerzysta” błyskawicznie zasypał rywala gradem ciosów łokciem w kręgosłup, nie dając Lasikowi żadnych szans. Sędzia kilka razy podnosił walkę do „stójki”, by dać rywalowi Wawrzyniaka jakiekolwiek szanse, jednak to nie przynosiło efektów. Ostatecznie Łukasz Wawrzyniak wygrał pierwszy pojedynek w budce telefonicznej.

Najlepszy moment z tej walki w budce. Lasik po nieprzepisowym łokciu chciał się poddać, ale sędzia Michalak tego nie uznał i ojcowskim tonem każe mu wstawać, kisnę 😂 #primemma pic.twitter.com/l8v7sY8Ju4 — Sebastian (@Sebinho93x) October 1, 2022

Czytaj także: Trudna sytuacja reprezentanta Polski. „Mówię o tym pierwszy raz”

Źr.: Fakt, Twitter