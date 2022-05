Ukraiński kanał „Freedom” transmitował spotkanie prezydenta Rosji z szefem ONZ Antonio Guterresem. Kiedy kamera pokazała Władimira Putina na belce pokazał się napis, który z pewnością nie spodobałby się rosyjskiemu przywódcy…

Przypomnijmy, że we wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przybył do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji wypowiedział się ws. sytuacji na Ukrainie z perspektywy Kremla.

Szef ONZ poruszył temat zbrodni wojennych, kryzysu humanitarnego oraz kwestię ewakuacji ludności z huty Azowstal w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. Jeśli chodzi o ostatni wątek, z relacji szefa ONZ wynika, że Putin „w zasadzie zgodził się” na ewakuację.

– Wojna nie zakończy się spotkaniami. Wojna skończy się, gdy Federacja Rosyjska zdecyduje się ją zakończyć i gdy po zawieszeniu broni będzie możliwość zawarcia poważnego porozumienia politycznego – mówił Guterres.

Oto przezwisko Putina, które pojawiło się w ukraińskich mediach

Spotkanie szefa ONZ i prezydenta Rosji nie przyniosło przełomu. W sieci zrobiło się jednak o nim głośno za sprawą belki w trakcie transmisji ukraińskiego kanału „Freedom”. Realizatorzy zamieścili pod nazwiskiem Władimir Putin podpis „Chu…ło”.

To wulgarny przydomek, który otrzymał Putin w 2014 roku podczas protestów antyrosyjskich na Ukrainie. Wówczas wykrzykiwali go m.in. kibice Metalista Charków i Szachtara Donieck. Przydomek do dziś jest popularny na Ukrainie.