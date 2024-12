Wielkie emocje w walce Ołeksandr Usyk vs. Tyson Fury. Ukraiński pięściarz po ogłoszeniu werdyktu sędziowskiego uklęknął na ringu. Zauważył to jego rywal. Fury podszedł do Ukraińca i wykonał zaskakujący gest.

Ołeksandr Usyk vs. Tyson Fury. Rewanżowe starcie, na które czekali fani boksu na całym świecie odbyło się w nocy z soboty na niedzielę. Przed walką trudno było wskazać faworyta. Obaj pięściarze reprezentują najwyższy poziom, co pokazała pierwsza, wyrównana walka, w której – po niejednogłośnej decyzji sędziów – tryumfował minimalnie Ukrainiec.

Podobnie jak poprzedni pojedynek, również i rewanż był wyjątkowo wyrównany. Początkowe rundy padły łupem Furego, później straty zaczął odrabiać Usyk. Ukrainiec wykorzystał swój atut w postaci szybkości i dobrze radził sobie w momencie, kiedy Anglik skracał dystans.

Usyk uklęknął, kiedy usłyszał ostatni gong. Oto reakcja Fury’ego

Ostatecznie, po 12 rundach, obaj pięściarze musieli czekać na werdykt sędziów. Wtedy doszło do wyjątkowej sytuacji. Usyk odwrócił się w stronę swojego narożnika i uklęknął, spoglądając w górę. Wtedy dostrzegł to Fury. Anglik podszedł do swojego rywala i… pocałował go w czoło.

Końcowy werdykt był korzystny dla Usyka. Ukrainiec wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Wszyscy wypunktowali pojedynek tak samo, tj. 116:112.

Usyk beats Fury for the second time. After the final bell, he kisses Usyk's head. Fury knows. #FuryUsyk2 pic.twitter.com/G4mJ1OVbMj — Weng Yip (@yipweng1) December 22, 2024

🇺🇦❤️‍🔥 Fury hugs Usyk



RESPECT to Tyson! 🇬🇧✊ pic.twitter.com/VrwPU3d3Uk — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 22, 2024

