Wicepremier Jarosław Gowin odpowiedział Ryszardowi Terleckiemu, który nazwał jego syna „świrem”. Powodem było nagranie w ramach akcji #hot16challenge2, w którym Ziemowit Gowin otwarcie skrytykował Zjednoczoną Prawicę.

Chociaż akcja #hot16challenge2 przechodzi już powoli do historii, wciąż pojawiają się kolejne nagrania. O jednym z nich było wczoraj szczególnie głośno, ponieważ jego autorem jest Ziemowit Gowin – syn byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Nagranie wzbudziło wiele emocji.

Okazuje się, że Ziemowit Gowin bardzo ostro zaatakował w nim Zjednoczoną Prawicę – formację, do której należy jego ojciec. „Rządzi nami Zjednoczona Prawica, mnie już od tego strzela ku**ica” – brzmi jeden z wersów. „Państwo z dykty? Chyba z totalnego g**na” – słyszymy w innym.

Sam Jarosław Gowin nie chciał komentować całej sytuacji. „Syn jest dorosły, nie komentuję” – powiedział. Takich skrupułów nie miał jednak wicemarszałek Ryszard Terlecki, który był pytany o nagranie przez dziennikarzy. „To jakiś świr” – odpowiedział.

Gowin odpowiada: „Ocenę wyrażę w rozmowie w cztery oczy”

W programie „Kropka nad i” Monika Olejnik pytała o całą sytuację Jarosława Gowina. Ten stwierdził, że będzie o tym rozmawiał w cztery oczy. „Moją ocenę słów pana marszałka wyrażę w rozmowie w cztery oczy, ale na pewno nie posługuję się takim językiem jak w piosence” – powiedział.

Były wicepremier odniósł się też do odmiennych poglądów swojego syna. „Uwagi mam tylko do formy, jest zdolnym filozofem, bym go zachęcał, żeby się skupił na tym a nie na zdolnościach wokalnych. Bardzo często rozmawiamy, bo mamy wspólne zainteresowania i doskonale znam jego poglądy, ale podkreślam: jest dorosłym człowiekiem, ma prawo do swoich poglądów a warstwę estetyczna przedstawię przy rodzinnym stole” – dodał Jarosław Gowin.

Czytaj także: Tusk atakuje Morawieckiego: „Jest w tym naprawdę dobry”

Źr.: TVN24, Twitter/Wideo Wyborcza.pl, YouTube/Obiektywizm