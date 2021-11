Wojska Obrony Terytorialnej podnoszą gotowość w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Terytorialsi z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego mogą w ciągu 6 godzin otrzymać powołanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Trudna sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wywołała reakcję polskich służb. W tryb zwiększonej gotowości przechodzą między innymi Wojska Obrony Terytorialnej. „Podnosimy gotowość naszych sił w odpowiedzi na agresywne działania strony białoruskiej – konwojowanie tysięcy osób w kierunku polskiej granicy” – poinformował rzecznik WOT, płk Marek Pietrzak.

Jak poinformowano, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z województw warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego mogą w czasie do 6 godzin otrzymać powołanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Dla województwa mazowieckiego takie powołanie możliwe jest w czasie do 12 godzin, natomiast dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego – do 24 godzin.

Celem jest przede wszystkim wsparcie Straży Granicznej w związku grupą migrantów, która dotarła już do granicy. „Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia Straży Granicznej! Od g. 10:30 100% żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania. Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich!” – czytamy.

