W Niemczech sieć handlowa Aldi wprowadziła już do sprzedaży szybkie testy na koronawirusa. Już wkrótce pojawią się one również w sklepach sieci Lidl i Rossmann. Czy jest szansa, że pojawią się one również w naszym kraju?

Sprawą zajął się portal gazeta.next.pl, który jednak nie ma dobrych wieści dla Polaków. Okazuje się bowiem, że szybkie testy na koronawirusa w naszym kraju w najbliższym czasie się nie pojawią. Przynajmniej jeśli chodzi o sieci handlowe Aldi, Lidl i Rossmann, które taki towar w Niemczech już zapewniają.

„Obecnie nie mamy w naszej ofercie testów na COVID-19. Nieustannie powiększamy ofertę Lidl Polska, wsłuchując się w potrzeby naszych klientów. Jednak w tym momencie nie możemy udzielić bardziej szczegółowych informacji” – czytamy w odpowiedzi przesłanej portalowi przez szefową komunikacji korporacyjnej Lidl Polska Aleksandrę Robaszkiewicz.

Testy na koronawirusa w sklepach, ale nie w Polsce

Podobny komunikat przesłali przedstawiciele sieci Aldi. W informacji zwrócono uwagę, że antygenowe testy na koronawirusa w Niemczech dostępne są jedynie w placówkach Aldi Nord oraz Aldi Süd w Niemczech. Zlbiżony komunikat portal uzyskał od przedstawicieli sieci Rossmann.

Opakowanie z testami w niemieckim Aldi można kupić za 25 euro, czyli ok. 115 zł. W opakowaniu znajduje się pięć testów. Wynik pojawia się 15 minut po pobraniu wymazu.

Rekord zakażeń

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 045 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To tegoroczny rekord – od stycznia nie odnotowaliśmy jeszcze tak wielu przypadków. Resort poinformował również o śmierci 375 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 849 424 przypadki zakażenia koronawirusem. 46 373 osoby nie żyją a 1 516 540 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. wp.pl; gazeta.next.pl