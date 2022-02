Brytyjski dziennik „The Sun”, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie, podaje, że 16 lutego może dojść do ataku Rosji na Ukrainę. Siły rosyjskie miałyby go przeprowadzić przy użyciu rakiet.

Informacja o potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę została podana przez brytyjski dziennik „The Sun”. – Amerykański wywiad twierdzi, że Rosja zaatakuje Ukrainę jutro o 1 w nocy ogromnym atakiem rakietowym i 200 000 żołnierzami – podaje „The Sun” na Twitterze. Do tweeta dołączono wymowne nagranie.

US intelligence claims Russia set to invade Ukraine at 1AM tomorrow with massive missile blitz and 200,000 troops pic.twitter.com/NwLrHYn2kT