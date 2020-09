Róża Thun zaniepokojona planami przekopu Mierzei Wiślanej. – Reagując na liczne Państwa głosy, zorganizowałam dziś spotkanie z komisarzem ds. środowiska Virginijusem Sinkevičiusem – ogłosiła eurodeputowana.

Róża Thun nie zapomniała o sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Europosłanka wielokrotnie krytykowała projekt. W październiku 2019 roku udała się na miejsce prac i prowadziła transmisję na żywo.

-Jak naturze zrekompensuje rząd te zniszczenia, które są tutaj? – zastanawiała się eurodeputowana. – Dziś ciepły wiatr wieje sympatyczny, a płakać się chce, tu były takie drzewa. To sposób kompletnie bezduszny – dodała.

Europosłanka powróciła do tematu niemal rok później. „Przekop Mierzei Wiślanej to zagrożenie dla Bałtyku temat palący nie tylko dla Polski” – napisała. W swoim wpisie poinformowała również o spotkaniu z Virginijusem Sinkevičiusem komisarzem UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

„Zdecydowane działania są konieczne do ochrony natury i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów” – podkreśliła.

Thun informuje, że Komisja Europejska potraktowała sprawę przekopu poważnie. „Są zawiedzeni faktem, że mimo obietnic ze strony PL, prace na #MierzejaWiślana ruszyły. Komisarz zapowiedział, że jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to w przyszłym miesiącu przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek ws. skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE” – czytamy.

Eurodeputowana PO dodaje, że unijny polityk przedstawi Kolegium Komisarzy wniosek o skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. ” W związku z kolejnymi pytaniami o dodatkowe działania, Komisarz nie wyklucza listu do PL ministra, wzywającego do zaprzestania prac” – dodała Thun.

Źródło: Twitter, TVP Info