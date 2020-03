Frans Timmemans poddał się dobrowolnej kwarantannie związanej z koronawirusem. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej najbliższe dni spędzi odizolowany we własnym domu. O sprawie poinformował rzecznik Komisji Europejskiej.

Rzecznik KE Eric Mamer poinformował w poniedziałek, że Frans Timmermans z własnej inicjatywy poddał się domowej kwarantannie. Mamer przyznał, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej pozostanie we własnym domu co najmniej do 20 marca. Zapewnił również, że obecnie polityk czuje się dobrze.

Do styczności z osobą, u której doszło do potwierdzenia wirusa, doszło na jednym ze spotkań dotyczących strategii wobec plastiku. Wtedy Timmermans spotkał się z francuską sekretarz stanu przy ministrze ekologii Brune Poirson. Polityk poddała się testowi na koronawirus, który potwierdził, że jest ona zarażona.

Tymczasem szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen wcześniej krytycznie wypowiadała się o państwach, które zamknęły granice. Rządy państw członkowskich chcą w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Europie. Zdaniem von der Leyen zagraża to „bezpieczeństwu i życiu mieszkańców UE”.

