Przy szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej (woj. łódzkie) powstanie tlenownia, która będzie służyć osobom chorym na Covid-19 oraz pacjentom z powikłaniami po Covid-19. Inwestycja zmniejszy koszty szpitala w zakresie zapewnienia pacjentom tlenu.

Jak podkreśliła dyrektor szpitala im. Św. Ducha Małgorzata Leszczyńska, za sprawą budowy tlenowni placówka chce przygotować się na ewentualny wzrost zachorowań na Covid-19 i ponowne otwarcie oddziału zakaźnego.

„Pacjenci chorzy na Covid-19 muszą mieć tlen dostarczany przez całą dobę, podczas wzrostu zachorowań potrzebujemy go w dużej ilości bez przerwy, a to zapewnia wyłącznie tlenownia. Wcześniej po prostu zamawialiśmy butle z tlenem, ale nie ukrywam, że rodziło to kłopoty logistyczne i techniczne. Podłączanie tlenu w butlach wymaga czasu i dodatkowej obsługi technicznej, co znacznie obciąża pracowników oraz generuje dodatkowe koszty personelu, a czasami zakłóca pracę szpitala” – wyjaśniła.

Dodała, że tlenownia pomoże też tym, którzy zgłaszają się do szpitala z powikłaniami w obrębie dróg oddechowych po przejściu zakażenia.

Wśród korzyści z powstania tlenowni przedstawiciele szpitala wskazują m.in. na koszty bieżącej działalności, ponieważ tlenownia na miejscu jest po prostu tańsza od zamawiania butli. Z powodu wymiany butli z tlenem, które muszą znajdować się przy łóżkach chorych na zakażenie narażony był personel techniczny, do tego wiele pacjentów musi otrzymywać tlen bez przerwy, co w przypadku wymiany butli jest niemal niewykonalne. W szczycie pandemii szpital tygodniowo potrzebował aż 3-4 transportów butli (50- 60 buli z tlenem) na dobę, a dość często zdarzały się kłopoty z dostawami.

„Nie możemy narażać pacjentów na takie niebezpieczeństwo, dlatego zwróciliśmy się o pieniądze na budowę tlenowni” – zaznaczyła Leszczyńska.

Na terenie szpitala znajdzie się zbiornik na tlen o pojemności 6 t. Od niego, poprzez rozdzielnię oraz specjalną instalację tlen będzie dostarczany bezpośrednio do sal chorych. Inwestycja ma kosztować 400 tys. zł. Pieniądze na ten cel przekazał wojewoda łódzki.

W szpitalu św. Ducha do początku br. funkcjonował zakaźny oddział covidowy z 30 łóżkami. Przez cały okres pandemii leczyło się w nim 535 pacjentów. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

