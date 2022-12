Marcin Tyszka, juror „Top Model” w TVN, zwrócił uwagę na nadmierną ekspresję tłumaczek języka migowego. – Wszystko rozumiem, jest tłumaczenie, ale nie można bardziej neutralnie? – zastanawia się fotograf. Nieoczekiwanie odpowiedział mu jedna z tłumaczek…

Marcin Tyszka zwrócił ostatnio uwagę na ekspresję tłumaczek TVP podczas jednego z wydarzeń artystycznych. „Wszystko rozumiem, jest tłumaczenie, ale nie można bardziej neutralnie ? TVP … raczej trudno się skupić na kolędach” – zastanawiał się pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia.

Fotograf i juror programu „Top Model” niemal narzekał na obecność tłumaczek. „To żaden problem, by emitować kanał z tłumaczeniem lub bez, można też dodać napisy jak w kinie lub Netflix” – stwierdził.

Jego wpis wzbudził duże zainteresowanie, wywołując dyskusję. Co ciekawe, udzieliła się jedna z tłumaczek TVP, Małgorzata Limanówka. Specjalistka od języka migowego postanowiła wyjaśnić fotografowi o na czym polega jej praca.

„Tłumaczenie artystyczne ma to do siebie, że poprzez mimikę transferujemy emocje utworu oraz nastrój pieśni, w tym wykonaniu kolędy. To, jak dla osób słyszących wygląda tłumaczenie, jest precyzyjną informacją na poziomie leksykalnym oraz gramatycznym” – podkreśliła.

„Jeśli tłumaczymy sędziego, tłumaczenie wygląda poważnie. Jak tłumaczymy pogrzeb, zazwyczaj również, zależy od księdza. Jesteśmy jako tłumacze przekaźnikami wielu informacji” – dodała.

Limanówka przekonuje, że język migowy nie jest do „oglądania”, lecz stanowi jedynie nośnik przekazywania języka wyjściowego. Na koniec dała fotografowi dobrą radę.

„Panu, Panie Tyszko, życzę odwagi, aby to wszystko, co Pan pisze, mógł Pan wyrazić mnie osobiście. Internet to mała wieś, warto pamiętać” – podkreśliła.

Pani od języka migowego znowu skradła show podczas koncertu kolęd w @TVP ☺️ pic.twitter.com/PIoCzn7qqV — Marcel Bielecki🇵🇱 (@m_bielecki_) December 24, 2022

tyszka jak zwykle w formie🤡 pic.twitter.com/OjVPQ8nxxq — ˗ˏˋ liw (@polowaserca) December 27, 2022

Na @TVP1 cudowne kolędy. Oczywiście prezydenckie i nasza gwiazda języka migowego Małgorzata Limanówka :) pic.twitter.com/lZgx4NTu7F — Aleksander Arabadźić (@AlekArabadzic) December 24, 2022

W TVP1 trwa teraz koncert kolęd, który jest tłumaczony na język migowy przez moją ulubioną tłumaczkę języka migowego, jaką jest Małgorzata Limanówka. pic.twitter.com/1hCvjHcE43 — Adrian H. vel Frontowiec 🇵🇱🇺🇦 (@Frontowiec2) December 24, 2022

1/ Z okazji tłumaczenia kolęd na polski język migowy w TVP1 nie uniknęliśmy kolejnej awantury. Marcin Tyszka, znany fotograf, skomentował tłumaczenia kolęd w charakterystycznym stylu, który widzę przy takich okazjach. Gdy były tłumaczenia piosenek powstańczych debat prezydenckich — Bartosz Marganiec (@bmarganiec) December 27, 2022

12/ co jest właściwym użyciem polskiego języka migowego decydujemy my i to my o tym powinniśmy dyskutować między sobą, a nie pan Marcin Tyszka. Oczywiście warto pamiętać o tym, że dyskusja też powinna być przeprowadzona z poszanowaniem tłumaczy i ich naprawdę trudnej pracy — Bartosz Marganiec (@bmarganiec) December 27, 2022