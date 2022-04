Tomasz Wróblewski, prezes „Warsaw Enterprise Institute”, zamieścił mocny wpis w serwisie Twitter. Nawiązał w nim do zbliżającej się rosyjskiej ofensywy w Donbasie.

Rosyjskie wojska wycofały się spod Kijowa. Niektórzy uznają to za porażkę armii Putina, inni twierdzą, że to taktyczna zagrywka wojskowych. Niemniej, dziś wiemy już, że środek ciężkości działań wojennych prowadzonych przez Rosjan został przeniesiony na inny obszar.

Obecnie rosyjskie wojska będą próbowały przejąć całkowitą kontrolę nad Donbasem. Putinowi zależy również na utworzeniu lądowego korytarza prowadzącego z Rosji na Krym. Ten plan częściowo udało się zrealizować. Częściowo, ponieważ wciąż bohatersko broni się Mariupol.

Nie ma jednak wątpliwości, że zbliżająca się rosyjska ofensywa na Donbas będzie kluczowa do dalszego przebiegu walk na terytorium Ukrainy. Głos w tej sprawie zabrał Tomasz Wróblewski, „Warsaw Enterprise Institute”, który zamieścił wpis w serwisie Twitter. Jego zdaniem „bitwa o Donbas” będzie „bitwą stulecia”.

– Bitwa o Donbas może być najważniejszą bitwą tego stulecia. Jeśli Rosja przegra, pogrzebie swoje imperialistyczne plany na 20 lat, a Ameryka będzie w stanie poradzić sobie z Chinami. Jeśli wygra, nic już nie będzie bezpieczne, ani Polska, ani Tajwan – napisał Wróblewski.

The battle for Donbas may be the most important battle of this century. If Russia loses it will bury its imperialist plans for 20 years and America will be able to deal with China. If it wins, nothing will be safe anymore, neither Poland nor Taiwan