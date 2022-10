Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce, zostanie wydalony z kraju? Okazuje się, że padła taka propozycja!

Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce, jest postacią niezwykle kontrowersyjną. Dyplomata popiera wojnę na Ukrainie i się z tym nie kryje. Powtarza putinowską propagandę i nie ma najmniejszego problemu, by wygłaszać ją publicznie. Kilka miesięcy temu został oblany czerwoną farbą, gdy składał kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie podczas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa.

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Incydent zarejestrowała kamera Polsat News pic.twitter.com/NkIm83Y119 — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) May 9, 2022

Okazuje się, że pojawiła się propozycja… wydalenia Andriejewa z Polski. Tak ruchu z pewnością odbiłby się szerokim echem na Kremlu i doprowadziłby do dużych napięć. Usunięcia ambasadora Rosji z naszego kraju domagają się politycy Koalicji Obywatelskiej.

Mowa o Bartłomieju Sienkiewicz oraz Pawle Kowalu, którzy twierdzą, że polski rząd powinien dawno „pożegnać się” z Andriejewem. – Ten ambasador jest nieprofesjonalny. Nie wnosi niczego do relacji polsko-rosyjskich – uważa Paweł Kowal.

Polityk twierdzi również, że Andriejew jest „prowokatorem”. – Jest prowokatorem, bo jak ma okazje, to robi swego rodzaju prowokacje polityczne. Dlaczego go utrzymują? Nie mam zielonego pojęcia – dodał Paweł Kowal.

To nie pierwsi politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy domagają się wydalenia Andriejewa. W maju pisał o tym Michał Szczerba. – Kłamstwa w sprawie Buczy to plucie na ofiary rosyjskich zbrodni! Co ma jeszcze powiedzieć Andriejew, żeby rząd PiS uznał za persona non grata? Hańbą jest goszczenie tego indywiduum przez ostatnie 75 dni! – grzmiał.

Kłamstwa w sprawie Buczy to plucie na ofiary rosyjskich zbrodni! Co ma jeszcze powiedzieć Andriejew, żeby rząd PiS uznał za persona non grata? Hańbą jest goszczenie tego indywiduum przez ostatnie 75 dni! — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) May 9, 2022

Czy faktycznie należy spodziewać się wydalenia Andriejewa z Polski? Trudno powiedzieć. Niemniej jeżeliby do tego doszło, mielibyście do czynienia z prawdziwym trzęsieniem ziemi.