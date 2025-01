Wiadomo już, kto chce kupić stację telewizyjną TVN. Ujawniono w tej sprawie pierwsze informacje.

O sprawie pisze włoska agencja prasowa Ansa. Jej dziennikarze przekazali w piątek 17 stycznia, że zakupem stacji TVN jest poważnie zainteresowana grupa Media For Europe-Mediaset. Co ciekawe, podmiot należy do rodziny byłego, zmarłego już premiera Włoch Silvio Berlusconiego.

To nie pierwszy ruch na rynku telewizyjnym wspomnianej grupy. Obecnie Mediaset posiada około 30 proc. udziałów w niemieckiej telewizji ProSieben. Konsorcjum zamierza kontynuować swoje działania w tym kraju.

Okazuje się jednak, że Mediaset poważnie interesuje się także stacją TVN, która obecnie znajduje się w rękach amerykańskiego giganta medialnego Warner Bros. Discovery. Potencjalni nabywcy mają czas na przedstawienie swoich ofert do końca lutego.

Co ciekawe, zainteresowanie kupnem telewizji TVN wyrażają także dwa inne podmioty. Mowa o greckiej Antenna Group oraz francuskim Canal+. Każda z firm przygotowuje obecnie swoją propozycję.

Przeczytaj również: