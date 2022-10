W tym roku na obszarze niemal całej Polski miłośnicy zbierania grzybów nie mogą narzekać. Pogoda sprzyja pojawianiu się w lasach dorodnych okazów, którymi wielu internautów dzieli się w mediach społecznościowych. Ostatnie znalezisko przebiło jednak wszystko.

Nagranie z gigantycznym grzybem zostało udostępnione na TikToku. Kapelusze, przypominające na pierwszy rzut oka pieczarki, trzymają dorosły mężczyzna oraz kilkunastoletni chłopak. Okazy są naprawdę monstrualne.

Internauci wychwycili błyskawicznie, że to prawdopodobnie nie pieczarka, ale czasznica olbrzymia, nazywana również purchawicą olbrzymią. To gatunek, który do 2014 roku znajdował się pod ochroną, ale obecnie jego zbieranie w Polsce jest legalne. Mimo to, nie cieszy się u nas dużą popularnością. Znacznie chętniej zbierany jest w Czechach, gdzie najczęściej przyrządza się go w panierce, wcześniej krojąc w plastry.

Czasznica może osiągać naprawdę monstrualne rozmiary, ich owocnik miewa średnio nawet 60 centymetrów średnicy.

Źr.: TikTok/zlakarma