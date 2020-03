Nie mamy prezydenta. Czas obsadzić to stanowisko – przekonuje Tomasz Lis. Redaktor naczelny „Newsweek Polska” zamieścił w sieci serię krytycznych komentarzy ws. podpisu prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą o rekompensacie dla mediów publicznych.

Klamka zapadła. W piątek w nocy prezydent Andrzej Duda potwierdził, że podpisze ustawę przewidującą blisko 2 mld zł rekompensaty dla mediów publicznych. – Telewizja Polska to nie tylko kanały telewizji, to także polskie radio, rozgłośnie i one wszystkie są beneficjentami tych środków. Jeżeli ich nie będzie, ta działalność będzie ograniczona do minimum – ocenił prezydent.

Ogłaszając swoja decyzję, Duda odniósł się do argumentacji opozycji. – Argumenty o tym, że środki powinny być skierowane na onkologię uważam za całkowite polityczne oszustwo – zaznaczył. Prezydent przypomina, że obecny rząd wydaje zdecydowanie więcej na służbę zdrowia niż poprzednicy.

Z kolei szef KRRiT Witold Kołodziejski wyjaśnia, że rekompensata nie oznacza jednorazowego przelewu dla mediów, lecz jest podzielona na wiele transz. W przypadku nadzwyczajnej sytuacji (np. epidemia koronawirusa) nie wykluczył wstrzymania wypłacania rekompensat. Wszystko wskazuje na to, że z inicjatywy prezydenta z TVP odejdzie Jacek Kurski.

W sobotę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski ogłosił, że z inicjatywy prezydenta Dudy na onkologię trafią dodatkowe środki. – Powstanie specjalny Fundusz Medyczny z budżetem niemal 3 mld zł rocznie.Będą to dodatkowe środki przeznaczone na leczenie chorób onkologicznych, a także finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi – podał.

Tomasz Lis: Tysiące ludzi skazał na śmierć

Zupełnie odmienne stanowisko od obozu rządzącego reprezentuje Tomasz Lis, który zamieścił kilka ostrych komentarzy podsumowujących decyzję prezydenta. Pojawiło się nawet oskarżenie o wydanie wyroku śmierci.

– Pan Duda wykazał suę specyficzną odwagą – tysiące ludzi skazał na śmierć, by łajdacy dalej mogli kłamać i szczuć. Nie mamy prezydenta. Czas obsadzić to stanowisko – przekonuje redaktor naczelny „Newsweek Polska” (pisownia oryginalna).

– Andrzej Duda cały czas się uczy. Wcześniej podpisywał, jak leci, ustawy. Wczoraj zademonstrował, że potrafi też podpisywać wyroki śmierci – zaznacza.- Przez kilka miesięcy naoglądałem się ludzi marzących ozdrowiu, normalnym życiu i sprawności. Prezydent mojego kraju takich jak oni ma gdzieś- woli sponsorować bandę odrażających łajdaków – dodaje.

Wpisy redaktora naczelnego „Newsweeka” cieszą się wielką popularnością w sieci. Jednak nie wszyscy przyjęli pozytywnie ich treść. Emilia Pobłocka z Telewizji Republika zarzuciła dziennikarzowi, że kilka lat wcześniej publiczne pieniądze wydawano m.in. na jego program. – Ile osób Pan skazał na smierć pobierając bajeczne sumy za każdy odcinek swojego programu z pieniędzy publicznych? Przecież można było dać na onkologię! – podkreśla Pobłocka.

Źródło: Twitter, wMeritum.pl, TVP Info