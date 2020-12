To dość niespodziewana informacja. Tomasz Lis zdecydował się bowiem… pochwalić decyzję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziennikarz zamieścił na Twitterze wpis, w którym przedstawił zaskakującą opinię.

Tomasz Lis to osoba, która raczej nie kryje się ze swoją niechęcią wobec partii rządzącej oraz Jarosława Kaczyńskiego. Polityk regularnie publikuje w serwisie Twitter wpis, w których nie bawi się w dyplomację i zwyczajnie „jedzie” po przedstawicielach Zjednoczonej Prawicy.

Ostatnio jego opublikował tweeta, który dla osób śledzących profil Tomasza Lisa mógł być bardzo zaskakujący. Dziennikarz pochwalił bowiem prezesa PiS i docenił jego decyzję. Wyjaśnił również, dlaczego tak uważa.

Mowa oczywiście o informacji, wedle której Jarosław Kaczyński miałby przyjąć szczepionkę na Covid-19. Do publicznej wiadomości przekazał ją szef gabinetu politycznego prezesa PiS, Michał Moskal.

Tomasz Lis chwali decyzję Kaczyńskiego

„Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa. Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego” – napisał dziś Moskal na Twitterze.

Informacja dotarła również do Tomasza Lisa, który skomentował „newsa”. Zamieścił wpis na Twitterze, w którym wyraził swoją aprobatę dla decyzji prezesa partii rządzącej. Dziennikarz przyznał, że fakt, iż Kaczyński zdecyduje się przyjąć szczepionkę, z pewnością przekona także jego niektórych zwolenników. Dzięki temu, w ostatecznym rozrachunku, więcej Polaków przyjmie preparat chroniący przed zachorowaniem.

„J. Kaczyński zaszczepi się na Covid. I dobrze, dla jakiejś części ludzi to będzie sygnał, by się nie wygłupiać i też się zaszczepić” – skomentował Toamasz Lis.