Zjednoczonej listy opozycji nie będzie. Wielki projekt Donalda Tuska upadł. Winnym ma być Szymon Hołownia. Na liderze ruchu Polska 2050 suchej nitki nie zostawia Tomasz Lis. Publicysta od rana opublikował już kilka wpisów na ten temat. – Głosując na Hołownię głosujesz na utrzymanie się Kaczyńskiego przy władzy – przekonuje w jednym z nich.

Próba stworzenia wspólnej listy opozycji zakończyła się fiaskiem. Obwiniany o to jest Szymon Hołownia. Zarówno PO, jak i PSL oraz Lewica określają go mianem „grabarza wspólnej listy”. Były kandydat oburzył komentatorów dodatkowo swoim wpisem…

Nie czujemy się częścią opozycji, za którą Jarosław Kaczyński będzie mógł dziękować Bogu. Jesteśmy opozycją, która będzie jego koszmarem i doprowadzi go do upadku. Zabierzemy Polskę Kaczyńskiemu i jego Rydzykom i zwrócimy ją Polkom i Polakom. Po to tutaj jesteśmy. #Drużyna2050