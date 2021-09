Fakt, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego była transmitowana przez główne stacje telewizyjne w Polsce nie spodobał się niektórym osobom. W sieci padło wiele gorzkich słów pod adresem katolików. Na komentarze zareagował Tomasz Lis. „Brak szacunku dla katolików i ich uczuć, to – poza wszystkim- wielki prezent dla PiS-u” – oświadczył redaktor naczelny „Newsweek Polska”.

„Ze względu na transmisję beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej o godz. 12.00 w TVN24 i TVN24 GO, na #LożaPrasowa zapraszamy o 21.00” – taki komunikat pojawił się na Twitterze TVN24.

Choć transmisja pojawiła się również w pozostałych największych stacjach telewizyjnych w Polsce, to jednak właśnie pod komunikatem TVN24 pojawiło się wiele głosów niezadowolenia.

„To telewizja religijna?” – pytał jeden z internautów. „Wstyd i żenada tvn24” – podsumowała kolejna komentująca. „Kiedy wreszcie ten nieszczęsny kraj przestanie być katolickim skansenem Europy! Takie rzeczy to na info i trwam, ale żeby tvn24 przekładał stałą pozycję z powodu takiego czegoś?!” – krytykował autor innego komentarza.

Tomasz Lis ostrzega przed brakiem szacunku do katolików: To wielki prezent dla PiS-u

Do fali krytyki wokół beatyfikacji odniósł się niespodziewanie Tomasz Lis. „Brak szacunku dla katolików i ich uczuć, to – poza wszystkim- wielki prezent dla PiS-u. Kto tego nie rozumie wyborów w Polsce nie wygra nigdy” – ostrzega redaktor naczelny „Newsweek Polska”.

„Doskonale to rozumiał Kwaśniewski i dlatego dwa razy wygrał. W Polsce możesz być niewierzący- no problem, ale jeśli katolicy uznają, że ich nie szanujesz, patrzysz na nich z góry i z antypatią, to forget it.” – dodał.