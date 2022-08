Rafał Ziemkiewicz skomentował przyznanie Medalu Specjalnego Wolności Słowa uczestniczce Powstania Warszawskiego, Wandzie Traczyk-Stawskiej. Publicysta zamieścił mocny wpis na Twitterze.

– Fundacja Grand Press po raz drugi wręczyła Medale Wolności Słowa. Uroczysta gala odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Medale otrzymali Katarzyna Wappa w kategorii Obywatel, Igor Tuleya w kategorii Instytucja i Piotr Jacoń w kategorii Media. Medalami specjalnymi uhonorowano Wandę Traczyk-Stawską, Jacka Fedorowicza i Stanisława Tyma – podaje serwis press.pl.

– Medalem Specjalnym Wolności Słowa uhonorowano Wandę Traczyk-Stawską. Gratulujemy! – napisano na profilu społecznościowym Magazynu Press w serwisie Twitter.

Medalem Specjalnym Wolności Słowa uhonorowano Wandę Traczyk-Stawską. Gratulujemy! pic.twitter.com/vRIFg9nRaD — Magazyn Press (@PressRedakcja) August 30, 2022

Wpis udostępnił na swoim profilu Rafał Ziemkiewicz. Publicysta w mocnych słowach odniósł się do nagrodzenia Traczyk-Stawskiej. Zapytał m.in., co zrobiła dla wolności słowa.

– A co pani starsza zrobiła dla wolności słowa? Nabluzgała Bąkiewiczowi, stworzyła ekscentryczną wykładnię Powstania Warszawskiego jako walki o „bycie w Europie” i dała się użyć TVN do hucpy na bramce Sejmu. O czymś zapomniałem? – Ależ to żenujące… – podsumował publicysta. Chwilę później Ziemkiewicz zamieścił kolejny wpis nawiązujący do „zasług” Traczyk-Stawskiej. – Aaa! Zdaje się, że jeszcze poparła aborcję! – rzucił nie bez ironii autor książek.