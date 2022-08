Tragiczny wypadek, do którego doszło w Chorwacji, wstrząsnął całą Polską. Wydarzenie jest oczywiście szczególnie tragiczne dla rodzin ofiar. Niestety, jeden z mężczyzn, który nie mógł pogodzić się ze śmiercią matki, popełnił samobójstwo.

12 osób zginęło w tragicznym wypadku, do którego doszło w sobotę 6 sierpnia w Chorwacji. Wszyscy to pielgrzymi, którzy udawali się do Medjugorie – sanktuarium położonego na terenie Bośni i Hercegowiny. W okolicach Zagrzebia autokar, którym podróżowali pielgrzymi, zjechał z drogi.

Wypadek wywołał ogromne poruszenie w całym kraju. Największą tragedię przeżywają oczywiście rodziny ofiar. Niestety, wśród nich dochodzi do kolejnych tragedii.

Jak przekazał Łukasz Bok za pośrednictwem mediów społecznościowych, samobójstwo popełnił mężczyzna, którego matka zginęła w wypadku. „Tragedia związana z wypadkiem autokaru w Chorwacji. Samobójstwo popełnił mężczyzna, który nie mógł pogodzić się z tragiczną śmiercią swojej mamy” – przekazał.

Źr.: Twitter/Łukasz Bok