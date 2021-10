Tragedia w Pułtusku wstrząsnęła Polakami. Z rzeki Narew wyłowiono zwłoki kobiety i jej 5-letniej córeczki. Pojawiły się nowe informacje na temat ewentualnych powodów ich śmierci. Śledczy dotarli również do nagrania z monitoringu ukazującego moment przed śmiercią.

Przypomnijmy, że zwłoki dziecka odkryto w sobotę, 2 października, w godzinach porannych. Wezwana na miejsce zdarzenia policja zabezpieczyła teren i rozpoczęła czynności wyjaśniające. Wkrótce śledczych poinformowano o odnalezieniu ciała 39-letniej kobiety o 3 kilometry dalej.

Wstępne ustalenia sugerowały, że zgony mogą mieć ze sobą związek. Wskazywało na to podobieństwo zmarłych osób, a także bliskość odnalezienia zwłok. Wiadomo, że zarówno kobieta, jak i dziecko były ubrane odpowiednio do pory roku. Nie odnaleziono śladów świadczących o działaniu osób trzecich.

Wkrótce potwierdzono pokrewieństwo. Zmarłe to matka i córka. Ich zdjęcia pokazano ojcu i mężowi, który potwierdził tożsamość. Jego stan psychiczny nie pozwolił na przeprowadzenie dalszych czynności.

Tragedia w Pułtusku: Co widać na monitoringu?

Nowe informacje w tej sprawie przekazała zastępca Prokuratora Rejonowego w Pułtusku. Okazuje się, że funkcjonariusze znaleźli samochód, którym poruszała się 39-letnia kobieta i jej córeczka. Auto zostało porzucono nieopodal kładki nad rzeką Narew w okolicach ul. Solnej.

Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring. Wiadomo, że samochód pojawił się na miejscu w sobotę około godziny czwartej nad ranem.

Z Narwi wyłowiono dziś ciała 5-letniej dziewczynki i 39-letniej kobiety. To mieszkanki gminy Pułtusk. Informację potwierdza Zastępca Prokuratora Rejonowego w Pułtusku Monika Kosińska-Kaim. Wszystko wskazuje na to, że kobieta i dziecko są ze sobą spokrewnione. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/7Xp2aIYYN2 — Błażej Makarewicz (@BMakarewicz) October 2, 2021

Nieoficjalne doniesienia medialne wskazują na samobójstwo rozszerzone. W tym momencie śledczy pracują nad dokładnym ustaleniem przebiegu zdarzeń przed śmiercią matki i córki. Wstępne ustalenia wskazują, że domownicy byli przekonani, że 39-latka i 5-latka wybrały się na zakupy…

Do Pułtuska przyjechały samochodem ze wsi oddalonej o ok. 8 km. „Wyborcza” dotarła do mieszkańców, którzy znali zmarłą. Wiadomo, że wspólnie z mężem wychowywali 3 córki. 5-latka była „oczkiem w głowie” matki.