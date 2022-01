Wiele wskazuje na to, że jesteśmy coraz bliżej poznania nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Media informują, że w nocy z czwartku na piątek w Warszawie z Cezarym Kuleszą spotkał się Adam Nawałka. Trener przerwał swój urlop na Malediwach, by przylecieć do kraju.

Do 19 stycznia ogłoszony ma zostać nowy trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Wydaje się, że coraz bliżej objęcia tego stanowiska jest Adam Nawałka. Jak podają media, przerwał on swój urlop na Malediwach, by spotkać się z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Panowie spotkali się w nocy z czwartku na piątek w hotelu Regent, gdzie kadra często mieszkała za kadencji Nawałki.

Wygląda na to, że za powrotem Nawałki są również sami piłkarze. Podczas rozmowy z Faktem na Gali Mistrzów Sportu nie krył tego między innymi Robert Lewandowski. „W sytuacji, gdy przed pierwszym meczem będziemy mieli tylko dwa lub trzy treningi, wydaje mi się, że odpowiednim kandydatem będzie ten, kto zna piłkarzy, zna reprezentację i chyba Polak szybciej by do nas dotarł” – stwierdził kapitan.

Z kolei dziennikarz Interii Sebastian Staszewski nie ma wątpliwości, że to właśnie Nawałka wróci do trenowania kadry. „Adama Nawałkę można już właściwie ogłosić nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Po 2 spotkaniach z prezesem Cezarym Kuleszą wszystkie kluczowe elementy umowy zostały dogadane. Czas jeszcze na ustalenie pewnych drobnych szczegółów i nad PZPN pojawi się biały dym” – napisał na Twitterze.

Żr.: Fakt, Twitter/Sebastian Staszewski