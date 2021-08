Postawa Pawła Kukiza wywołała w ostatnim czasie wiele komentarzy i kontrowersji. Komentują ją nie tylko politycy i dziennikarze, ale również artyści. W rozmowie z JastrząbPost głos w sprawie zabrali trenerzy „The Voice of Poland”.

Paweł Kukiz wywołał w ostatnim czasie niemałe kontrowersje. Wszystko za sprawą głośnej reasumpcji, a następnie poparcia dla projektu nowelizacji ustawy medialnej, która zyskała potoczne miano „lex TVN”. W sprawie zabrakło głos wielu polityków i dziennikarzy, ale również artystów. Nie brakuje głosów krytycznych.

Co ciekawe, krytyczne głosy dominują również wśród trenerów „The Voice of Poland” emitowanego na antenie Telewizji Polskiej. W rozmowie z JastrząbPost pytani byli oni o ocenę działalności polityka. „Ja wolałem Pawła Kukiza jako wokalistę i muzyka” – powiedział Baron. Jego kolega z Afromental, Tomson, był bardziej dosadny. „Paweł Kukiz sam określił, jak trzeba określać Pawła Kukiza jako polityka. Więc sami sobie przeczytajcie i określajcie rzeczy po imieniu” – stwierdził.

Ostrych słów nie szczędził również Marek Piekarczyk. „Coś tam słyszałem, że dał plamę. Znamy się od dawna. On sobie wybrał taką drogę, już nie jest dawno artystą, bo jest politykiem. A nie da się być politykiem i artystą. Nie ma takiej możliwości. To jest całkiem inny sposób mówienia. Nie wiem, co się w nim zmieniło” – powiedział.

W nieco łagodniejszym tonie wypowiadała się natomiast Sylwia Grzeszczak, która w składzie „The Voice of Poland” będzie po raz pierwszy. „Każdy jest jednostką. Na pewno chciałabym, aby każdy miał swoje zdanie, ale mądre zdanie. Nie jakieś głupie. Po prostu takie, które będzie niosło jakąś siłę, energię. Coś, co wyrządza dobro, a nie zło” – powiedziała.

Żr.: JastrząbPost