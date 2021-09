Nieznani sprawcy truli pszczoły z pasieki w Tworzymirkach. W sumie zabili ich blisko 420 tys. Nie wiadomo co było motywem ich działania. Gostyńscy policjanci pracują nad rozwiązaniem sprawy. Mundurowi proszą o kontakt wszystkie osoby będące świadkami.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zajmują się sprawą zniszczenia mienia. W rejonie miejscowości Tworzymirki, w lesie znajduje się pasieka, którą zniszczyli nieustaleni dotąd sprawcy. Napastnicy truli pszczoły zabijając ich w sumie ponad 400 tys.

W sobotę 11 września br. nieznani sprawcy otruli 21 rodzin pszczelich, to około 420 tysięcy pszczół. 4 niezamieszkałe ule zniszczyli uszczelniając pianką montażową. Do otrucia pszczół posłużył prawdopodobnie środek chemiczny. Do chwili obecnej nie widomo co było motywem działania sprawców.

Straty wyceniono na 44 000 złotych.

Za uszkodzenie mienia kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci proszą o kontakt telefoniczny osoby, które mają informację mogące przyczynić się do ustalenia sprawców tego zdarzenia. Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu telefon: 47 77 25 200.

Źr. Policja Gostyń