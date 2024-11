Naprawimy granice, naprawimy wszystko – zapowiada Donald Trump. Na wyniki wyborów w USA zareagowali już unijni urzędnicy. Jak donosi serwis „Politico”, w Brukseli panują bojowe nastroje…

Donald Trump może być już pewny zwycięstwa w wyborach i powrotu do Białego Domu. Kandydat republikanów wygrywa wyraźnie z Kamalą Harris i przebił już wymagane minimum 270 głosów elektorskich, koniecznych do zwycięstwa. Jednak komentatorzy są zgodni, że jego wynik będzie jeszcze wyższy.

Sytuację za oceanem obserwowali także politycy Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o twarde zapowiedzi Donalda Trumpa w trakcie kampanii wyborczej. Jedną z obietnic są drakońskie cła w wysokości ok. 60 proc. na wszystkie towary z Chin a także ok. 10-20 proc. cła na towary z innych państw, w tym z Europy.

Trump wygrywa. Unia gotowa na zaostrzenie relacji

Jak donosi serwis „Politico” unijni urzędnicy są przygotowani do zaostrzenia relacji na linii Waszyngton – Bruksela. W ich opinii UE jest gotowa by zmusić Trumpa do negocjacji jego pomysłów. – Powinniśmy przygotować się na znacznie bardziej agresywny ton i być może środki przymusu w transatlantyckiej dyplomacji handlowej – poinformował David Kleimann, starszy ekspert ds. handlu w think tanku ODI.

W podobnym tonie wypowiada się niemiecki eurodeputowany Bernd Lange. – Jeśli strona amerykańska wprowadzi nieuzasadnione cła na produkty z UE, jesteśmy na to gotowi i zareagujemy. Jeśli Trump zrealizuje swoje zapowiedziane podwyżki cła, to sprowadzimy go na ziemię i będziemy się bronić – zapowiada, cytowany przez „Politico”.

Niestety, Partia Libertariańska w USA to już nie 3rd Party, ani nawet 4th Party tylko prawdopodobnie 5th Party po tych wyborach.



Szkoda biorąc pod uwagę tak dobre wyniki 4 i 8 lat temu. pic.twitter.com/ZKUtuitR5H — Cezary Świtała (@SwitalaCezary) November 6, 2024

