Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na początku wspólnej konferencji prasowej z ust amerykańskiego przywódcy padła ważna deklaracja. Trump zwrócił również uwagę na działania gospodarcze… Niemiec.

Prezydent Andrzej Duda przybył w środę do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Po wspólnej rozmowie, przywódcy obu państw pojawili się na konferencji prasowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych już na wstępie nawiązał do trwającej w Polsce kampanii wyborczej.

Wszyscy wiemy, jak wspaniałym i pięknym krajem jest Polska. Jest to mój zaszczyt, że jest tu z nami mój przyjaciel prezydent Duda z Polski, który wykonał wspaniałą pracę. Z tego co wiem, nadchodzą wybory i na pewno osiągnie on ogromny sukces. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję również wszystkich przedstawicielom polskiej strony – ogłosił Trump.

.@realDonaldTrump: To zaszczyt, że mój przyjaciel Prezydent Duda, jest tu z nami(…) Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi i zaufanymi partnerami i to już trwa ponad 250 lat. Jesteśmy na zawsze zjednoczeni z uwagi na naszą wiarę w rodzinę, wolność, demokrację i sprawiedliwość pic.twitter.com/HMdPUXKyE7 — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 24, 2020

Amerykański prezydent poinformował zgromadzonych, że Stany Zjednoczone i Polska podpisały wspólnie kilka ważnych kontraktów. Wśród nich wymienił umowy dotyczące dostaw gazu. Zdradził również, że trwają uzgodnienia dotyczące porozumienia ws. elektrowni jądrowych. Następnie przeszedł do kwestii bezpieczeństwa.

– Będziemy redukować nasze siły w Niemczech. Jedni wrócą do domu, inni zostaną przeniesieni w inne miejsca. Polska będzie jednym z tych innych miejsc w Europie. Myślę, że daje to bardzo jasny sygnał Rosji – poinformował Trump.

Trump otwarcie o polityce gospodarczej naszych zachodnich sąsiadów: Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów

Przy okazji nawiązał do kontrowersji wokół budowy gazociągów Nord Stream. – Myślę, że silniejszym sygnałem wysłanym Rosji jest fakt, że Niemcy płacą Rosji miliardy dolarów, żeby kupować energię z Rosji poprzez rurociąg – stwierdził.

Trump zapowiedział również, że jego wizyta w Polsce dojdzie wkrótce do skutku. – Chcielibyśmy to zrobić znowu tak szybko jak będzie to możliwe. Mamy też wybory w naszym kraju, więc zapewne będę to w stanie zrobić dopiero po wyborach. Przy założeniu, że wszystko pójdzie po naszej myśli – dodał.

Źródło: TVP Info/ TVN24