Prezydent USA Donald Trump krytycznie ocenił Gretę Thunberg, którą w ostatnim czasie zatrzymali izraelscy żołnierze. Szwedzka aktywistka razem w flotą humanitarną próbowała przekazać pomoc ludności w Gazie.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump usłyszał pytanie o Gretę Thunberg i sprawę jej aresztowania. Prezydent USA miał jednoznaczne zdanie. „To jest po prostu awanturnica. Już nie zajmuje się środowiskiem, teraz zajmuje się tym” – powiedział.

„To jest awanturnica. Myślę, że ma problem z kontrolowaniem gniewu. Myślę, że powinna iść do lekarza. To młoda osoba. Jest tak rozzłoszczona, szalona!”- dodał Trump.

To nie pierwszy raz, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych krytykuje szwedzką aktywistkę. Gdy w 2019 r. wybrano ją „człowiekiem roku” tygodnika „Time”, Trump uważał to za „niedorzeczne”. „Greta musi popracować nad swoim problemem z opanowywaniem gniewu, a potem pójść na dobry, staroświecki film z przyjacielem! Wyluzuj Greta, wyluzuj!” – pisał wówczas w mediach społecznościowych.

Źr. RMF FM