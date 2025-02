Amerykański „New York Post” powołuje się na informatora, który wskazuje, że Donald Trump chciałby, aby Zełenski najlepiej wyjechał z Ukrainy. Padła nawet nazwa konkretnego państwa. Od pewnego czasu relacje pomiędzy przywódcami układają się fatalnie.

Nie słabnie napięcie pomiędzy prezydentem USA, a prezydentem Ukrainy. Niedawno Zełenski odrzucił amerykańską umowę, która miała stać się podstawą przerwania wojny. Później Trump wściekle atakował ukraińskiego prezydenta określając go nawet mianem „dyktatora”.

Trump i jego otoczenie od pewnego czasu podkreśla konieczność przeprowadzenia wyborów na Ukrainie. Ze względu na trwającą wojnę nie odbyły się one zgodnie z terminem.

Redakcja „New York Post” opisuje ten temat i powołuje się też na źródło „bliskie Trumpowi”. Według tej relacji, zdaniem Trumpa „najlepszym rozwiązaniem dla Zełenskiego i świata byłoby, gdyby natychmiast wyjechał do Francji”.

„Ostatnie wypowiedzi prezydenta USA pokazują, że on chce jak najszybciej przeprowadzić wybory w Ukrainie i zastąpić Zełenskiego kimś bardziej przystępnym do negocjacji. Może to być ktoś, komu Trump i jego sojusznicy ufają: przywódca wojskowy lub biznesmen” – stwierdził informator gazety.

Źr. Interia