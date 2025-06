Do roboty, albo za dwa lata do tej rozmowy siądą Premier Czarnek z Ministrem Mentzenem – zaapelował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 przedstawił pakiet 5 kluczowych, w jego ocenie, dla Polaków zmian…

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zabrał głos ws. planowanej rekonstrukcji rządu premiera Donalda Tuska. Lider Polski 2050 uważa, że powinno do niej dojść jak najszybciej. Co więcej, jego zdaniem koalicja rządząca powinna w trybie pilnym przystąpić do realizacji pakietu reform.

W czwartek odbędzie się spotkanie na szczytach koalicji. Hołownia poinformował w sieci o głównych punktach, które zamierza poruszyć podczas rozmów. „Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło – nie ma powodu aby zwlekać” – brzmi pierwszy punkt.

Hołownia o najważniejszych zmianach w Polsce. Wskazuje konkretne ustawy, w tym tę, dotyczącą TVP!

Pod pozycją nr. 2 Hołownia zamieścił propozycje legislacyjne. Wśród nich są m.in. ustawa o zakazie smartfonów w szkołach, a także ustawa o odpartyjnieniu TVP.

„Koalicja musi zobowiązać się do listy reform, które przeprowadzi jak najszybciej. Nasz pakiet to 5 kluczowych dla Polaków zmian: ustawa o odpartyjnieniu TVP, ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ustawa antykuwetowa, natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na tanie mieszkania i wypisanie z wykazu prac dopłat do kredytów, ustawa zakazująca smartfonów w szkołach podstawowych” – poinformował.

Co ciekawe, Hołownia podzielił się również sceptycznym stanowiskiem, co do planu radykalnego uszczuplenia rządu. „Najmniejszy rząd Europy w jednym z największych krajów Europy to tani populizm, ale polski rząd ma być chudszy. Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach 7 wiceministrów?” – pyta retorycznie.

„Nowa umowa koalicyjna przed przyjęciem projektu budżetu przez rząd. Nasze plany muszą mieć pokrycie w liczbach” – podkreśla w ostatnim, czwartym punkcie. „Do roboty, albo za dwa lata do tej rozmowy siądą Premier Czarnek z Ministrem Mentzenem” – zaapelował na koniec.

