Radosław Sikorski pogratulował Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Szef MSZ wyznacza jednak granicę przyszłej współpracy. „Prezydent jest zobowiązany” – przekonuje.

Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów i wygrał II turę wyborów prezydenckich. Z Rafałem Trzaskowskim, który uzyskał 49,11 proc. głosów. W środę, prezydentowi elektowi pogratulował Radosław Sikorski.

Sikorski o współpracy z prezydentem. Postawił warunek

W trakcie rozmowy z dziennikarzami minister spraw zagranicznych wyraźnie wyznaczył granice współpracy przyszłemu prezydentowi. – Będziemy współpracować z prezydentem, ale przypominam, że zgodnie z konstytucją to rząd prowadzi politykę zagraniczną – powiedział.

– Prezydent jest zobowiązany do współpracy z premierem i ministrem. Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych – wyjaśnił minister.

Co ciekawe, choć po wyborach na koalicję rządzącą spłynęła fala krytyki, to jednak szef MSZ wierzy w zwycięstwo w 2027 roku. – Premier Donald Tusk poprowadzi nas do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2027 r. – powiedział.

Przy okazji nawiązał do kampanii Rafała Trzaskowskiego. Sikorski przyznał, że „robił, co mógł”, by wspierać kolegę z Koalicji Obywatelskiej.

