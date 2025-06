Duże napięcia w koalicji rządzącej po wygranej w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego. Teraz Szymon Hołownia uderzył w premiera Donalda Tuska.

Marszałek Sejmu dość nerwowo zareagował na tezę postawioną przez jednego z dziennikarzy. Ten stwierdził bowiem, że Rafał Trzaskowski przegrał z Nawrockim, ponieważ był podczas kampanii atakowany przez innych kandydatów rządzącej koalicji. Hołownia stanowczo się temu sprzeciwił.

– Nie, absolutnie nie. Uważam to za fałszywą tezę i próbę kolejnego przerzucania odpowiedzialności za porażkę Platformy Obywatelskiej na wszystkich dookoła – powiedział, a po chwili użył dużo bardziej obrazowego porównania.

– A co myśmy mieli w karocy złotej go wieźć do pałacu? Byliśmy kandydatami w wyborach prezydenckich – powiedział Marszałek Sejmu, który – jak wiadomo – również ubiegał się o urząd Prezydenta RP jako kandydat Trzeciej Drogi.

Po chwili Hołownia zdecydował się uderzyć w Donalda Tuska. – Przegrał kandydat Platformy Obywatelskiej, przegrał kandydat Donalda Tuska – powiedział polityk dając tym samym do zrozumienia, że to Donald Tusk wskazał kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach.

Przeczytaj również: