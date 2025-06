Donald Tusk przerwał milczenie po wyborach prezydenckich. Szef polskiego rządu wygłosił orędzie.

– Za nami wybory prezydenckie. Dawno nie było tak wielkich emocji. Pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za udział w głosowaniu. Ponad 20 milionów Polaków wybierało nowego prezydenta Rzeczpospolitej, pokazując swoje mocne przywiązanie do demokracji i jej kluczowej zasady, czyli wolnych i powszechnych wyborów – powiedział Donald Tusk.

– Jak byśmy nie oceniali zwycięskiego kandydata, należy uznać jego wygraną i pogratulować jego wyborcom. Co niniejszym czynię. Dziękuję także przegranemu za determinację i walkę do końca o każdy głos. Chcę Wam wszystkim dzisiaj zadeklarować, że nie zatrzymam się ani na chwilę, jako premier polskiego rządu w swojej pracy i w naszej wspólnej walce o Polskę, jaką wymarzyliśmy sobie u progu niepodległości – wolną, suwerenną, bezpieczną i dostatnią. Wybory prezydenckie niczego tu nie zmieniły i nie zmienią – dodał szef polskiego rządu.

Tusk dodał, że jego rząd będzie współpracował z nowym prezydentem „w zgodzie z konstytucją i własnym sumieniem”. Stwierdził także, iż ma świadomość, że „może być trudniej”. – Ale nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojej determinacji i woli działania w obronie tego wszystkiego, w co wspólnie wierzymy. Plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany – powiedział.

Donald Tusk zabrał głos po wyborach

Tusk przyznaje, że trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Stwierdził również, że jeśli Karol Nawrocki wykaże chęć współpracy „będzie to pozytywne zaskoczenie”. – Jeśli nie, nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą, bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani – powiedział Tusk.

– Będziemy przedkładać gotowe już projekty ustaw, ale jeśli trzeba, będziemy rządzić i podejmować decyzje, także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie. Doświadczenie już mamy – mówił.

Tusk oznajmił również, że jego rząd jest gotowy na zaistniałą sytuację. – Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy, w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok – powiedział.

Wierzę w Was, wierzę w Polskę. pic.twitter.com/4CYOCPnW7y — Donald Tusk (@donaldtusk) June 2, 2025

