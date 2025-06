Tomasz Sekielski, dziennikarz, zabrał głos podczas wieczoru wyborczego. Jego wypowiedź była bardzo gorzka.

W sieci krąży wycinek wypowiedzi Tomasza Sekielskiego. Dziennikarz wynik exit poll wyborów prezydenckich na swoim kanale YouTube, podczas wieczoru wyborczego. Naszła go refleksja na temat przyszłości telewizji.

– Moim zdaniem, otwórzcie oczy, to jest koniec ery telewizji. (…) Środek ciężkości przechodzi do internetu, do mediów społecznościowych. Telewizja będzie już coraz niżej – stwierdził gorzko Sekielski.

Sekielski uważa też, że podczas trwającej kampanii zostało podważone zaufanie do dziennikarzy. – Po raz kolejny. Oskarżenia wobec dziennikarzy o sprzyjanie o stronniczość. Dziennikarze ujawniają niewygodne rzeczy dla kandydata, a ten zamiast się wytłumaczyć z tego, co tam jest napisane po prostu zarzuca, że to są polskojęzyczne media. Czyli, że to Niemiec kazał… – stwierdził.

