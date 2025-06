Mogę powiedzieć śmiało, że mamy pełen wzajemnego poszanowania układ tej relacji naszej, nazwijmy ją, koleżeńskiej – powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie na antenie Radia Wnet. W dalszej części wyjaśnił, że nie toczył „wojny” z prezydentem Warszawy.

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu na antenie Radia Wnet. W trakcie rozmowy poruszony został temat jego relacji z Rafałem Trzaskowskim. Duda przekonuje, że choć dzielą go z prezydentem Warszawy poglądy, zwłaszcza na kwestie światopoglądowe, to jednak nie toczy „wojny” z byłym kandydatem KO na prezydenta.

Duda o relacji z Trzaskowskim: Rozmawialiśmy ze sobą kilkakrotnie, kiedyś nawet długo…

– My się znamy z panem prezydentem, z Rafałem Trzaskowskim. Rozmawialiśmy ze sobą kilkakrotnie, kiedyś nawet długo, już w tej kadencji, po tym jak mieliśmy to starcie wyborcze w 2020 roku – powiedział Duda.

– Mogę powiedzieć śmiało, że mamy pełen wzajemnego poszanowania układ tej relacji naszej, nazwijmy ją, koleżeńskiej. To nie tak, że w polityce, przynajmniej ja, toczę jakąś wojnę. My się traktowaliśmy zupełnie normalnie – dodał.

Następnie jednak podkreślił, że w wyborach prezydenckich poparł Karola Nawrockiego. – Natomiast oczywiście ze względu na to, że to jest jednak urząd o charakterze politycznym, niezwykle ważnym dla przyszłości państwa, (…) to jasna była sprawa, że popierałem tego kandydata, który był mi bliski w sensie ideowym – powiedział.

– Żadna tajemnica, że bliżej mi było do Karola Nawrockiego – dodał.

