Donald Trump podczas spotkania z wyborcami zabrał głos na temat rosyjskiej wojny na Ukrainie. Po raz kolejny stwierdził, że Władimir Putin jest „mądry”, aczkolwiek popełnił duży błąd rozpoczynając agresję na sąsiednie państwo.

Donald Trump spotkał się z wyborcami podczas wiecu w Commerce w stanie Georgia. Jednym z tematów jego przemówienia była rosyjska agresja na Ukrainę. „Pytali mnie, czy Putin jest mądry. Tak, Putin był mądry. Myślałem, że będzie negocjował. To piekielny sposób na negocjacje, umieszczenie 200 tysięcy żołnierzy na granicy. To był duży błąd, ale wyglądało to na świetne negocjacje. Nie wyszło mu to zbyt dobrze” – stwierdził.

Trump odniósł się też do innych autorytarnych przywódców. Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga były prezydent USA miał określić mianem „sprytnego” a Kim Dzong Una, przywódcę Korei Północnej, mianem „twardego”. „Najmądrzejszy dostaje się na szczyt” – powiedział.

Żr.: Onet