Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ipsos dla programu „19:30” i TVP Info przynosi fatalne wieści dla kandydata Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski notuje duże tąpnięcie poparcia i traci aż 8 pkt. proc. Niewykluczone, że to efekt ostatnich debat prezydenckich.

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to Rafał Trzaskowski zdobyłby 28 proc. głosów. Choć to nadal pierwsze miejsce, to jednak oznacza ogromny spadek poparcia. W stosunku do ostatniego badania prezydent Warszawy stracił aż 8 pkt. proc.

Drugą lokatę zajmuje popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Ten kandydat może liczyć na głosy 22 proc. wyborców, co oznacza wzrost o 1 pkt. proc. Podium zamyka Sławomir Mentzen z Konfederacji z 15 proc. poparciem. To spadek o 2 pkt. proc.

Czwarty w zestawieniu Szymon Hołownia otrzymał 7 proc. Lider partii Razem Adrian Zandberg może liczyć na 6 proc. poparcia. Zarówno Magdalena Biejat z Lewicy, jak i Grzegorz Braun, startujący w wyborach z własnego komitetu wyborczego zdobyliby po 4 proc. głosów. 3 proc. ankietowanych zdecydowało się poprzeć Krzysztofa Stanowskiego. Po 1 proc. wyborców poparłoby Marka Jakubiaka, Artura Bartoszewicza i Joannę Senyszyn. Żaden z respondentów nie wskazał Marka Wocha i Macieja Maciaka.

Sondaż zrealizowano metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 14-16 kwietnia 2025 r. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1000.

Źr. Radio ZET