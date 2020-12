Uważam, że na końcu taka decyzja, żeby Maria i Lech Kaczyński mieli w Warszawie ulicę, jest słuszna, ale podzielam diagnozę, że to nie jest dobry moment – powiedział Rafał Trzaskowski na antenie TVN24.

Temat ulicy Lecha Kaczyńskiego powrócił za sprawą Grzegorza Schetyny. Lider Platformy Obywatelskiej przyznał na antenie RMF FM, że jest zwolennikiem tej inicjatywy. – Teraz jest czas po kampanii wyborczej i to jest decyzja miasta i inicjatywy Rafała Trzaskowskiego. Decyzja w ich rękach. Uważam, że taka ulica powinna powstać – podkreślił były szef Platformy Obywatelskiej.

Deklaracja czołowego polityka PO wywołała mnóstwo komentarzy w sieci. Wielu internautów przypominało, że jeszcze w czasie kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski wypowiadał się pozytywnie o tej inicjatywie.

– Zapowiadałem, że po wszystkich wyborach, także prezydenckich, wprowadzę pod obrady rady miasta taką inicjatywę, żeby w Warszawie była ulica Lecha Kaczyńskiego – mówił w maju w Polsat News.

Trzaskowski o ulicy Kaczyńskiego w Warszawie: Wniosek jest gotowy. Przedstawię go, gdy będzie odpowiedni klimat

Trzaskowski odniósł się do tematu w środę na antenie TVN24. – Rozmawiałem na ten temat [ul. Kaczyńskiego] z radnymi, bo to radni podejmują tę decyzję, z radnymi Koalicji Obywatelskiej i radni jasno mówili, że nie ma w tej chwili zgody, w momencie, kiedy są kobiety bite pałkami na ulicach, kiedy jest tego typu atmosfera – stwierdził.

Prezydent Warszawy przekonuje, że uchwała byłaby odebrana, jako gest pojednania, jednak by do tego doszło potrzebna jest zmiana ze strony obozu rządzącego. – Ja podzielam to zdanie radnych, mimo że ten wniosek jest gotowy, bo uważam, że na końcu taka decyzja, żeby Maria i Lech Kaczyński mieli w Warszawie ulicę, jest słuszna, ale podzielam diagnozę, że to nie jest dobry moment – podkreślił Trzaskowski.

Polityk PO zdradził, że ul. Kaczyńskiego powinna się znaleźć przy Muzeum Powstania Warszawskiego. „Wniosek jest gotowy. Przedstawię go, gdy będzie odpowiedni klimat, kiedy wszyscy będziemy mogli się zgodzić w Warszawie z radnymi. Ta ulica będzie na pewno godna” – ocenił.