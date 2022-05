Okazuje się, że Rafał Trzaskowski ma bardzo przyjazne stosunki z Joe Bidenem. Prezydent Warszawy zdradził kulisy swojego marcowego spotkania z amerykańskim przywódcą. – Złapał mnie od razu za rękę i przyciągnął do siebie – relacjonuje.

Rafał Trzaskowski gościł w podcaście „WojewódzkiKędzierski”. Rozmowa odbywała się w humorystycznym tonie. W trakcie prezydent Warszawy postanowił powrócić do wizyty Joe Bidena w Polsce sprzed kilku tygodni. Prezydent USA wraz z prezydentem Andrzejem Dudą przybyli na Stadion Narodowy, gdzie czekali na nich premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nawiązując do tej wizyty Trzaskowski przekonuje, że jest w dobrych relacjach z prezydentem USA. W jego ocenie świadczyło o tym zachowanie amerykańskiego przywódcy w stosunku do niego. – Na początku był small talk (luźna rozmowa – red.). Biden jest niesamowicie otwarty. Złapał mnie od razu za rękę i przyciągnął do siebie – relacjonował.

Trzaskowski zdradził, że w przeciwieństwie do premiera Mateusza Morawieckiego spotkał się z ciepłymi gestami ze strony prezydenta USA. – Pan premier też bardzo zabiegał o to, żeby prezydent Biden złapał go za rękę. Było trochę takie pole position – oświadczył.

Co więcej, prezydent Warszawy relacjonuje, że w pewnym momencie zaimponował Bidenowi. Wszystko za sprawą swojego talentu do języków obcych. – Na szczęście – dla mnie – okazało się, że na chwilę zniknął tłumacz i jako że znam język rosyjski, to tłumaczyłem z języka rosyjskiego i byłem bliżej prezydenta – zdradził.

