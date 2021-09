Dla kogo trzecia dawka szczepionki przeciwko Covid-19? Ministerstwo Zdrowia wystosowało w tej sprawie nowy komunikat.

Resort zdrowia przedstawił nowe wytyczne ws. trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Komu będzie przysługiwała? „Do przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 uprawnione są nie tylko osoby wykonujące zawody medyczne, ale również pracownicy zawodów niemedycznych, w tym personel pomocniczy czy administracyjny” – podaje Ministerstwo.

To jednak nie koniec. Uprawnieni do przyjęcia trzeciej dawki preparatu są również uczniowie szkół i studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

„Środowisko uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia nie należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych” – informuje resort zdrowia.

Trzecia dawka szczepionki ma charakter „przypominający”. Oznacza to, że ma na celu poprawę i utrwalenie ochrony po szczepieniu. „Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominjącego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech” – czytamy w oficjalnym komunikacie resortu zdrowia.

Rząd cały czas zachęca Polaków do szczepienia się przeciwko Covid-19. Przedstawiciele polskich władz, a także lekarze i pracownicy służby zdrowia podkreślają, że tylko w ten sposób powstrzymamy rozwój pandemii koronawirusa. Obecnie mamy bowiem do czynienia z jej czwartą falą. Rośnie liczba zakażeń, a coraz więcej osób ląduje w szpitalach. Eksperci podkreślają, że lwia część z nich to osoby, które nie zdecydowały się przyjąć szczepionki przeciwko Covid-19.