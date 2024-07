Zakup walizki jest często jednym z pierwszych kroków w przygotowaniach do wakacyjnego wyjazdu. Odpowiednio dobrana walizka pozwoli na spakowanie wszystkich niezbędnych akcesoriów, chroniąc je jednocześnie przed uszkodzeniem i zgubieniem w czasie podróży. W sklepach dostępne są modele wykonane z wielu materiałów, w rozmaitych wielkościach, różniące się designem, kolorystyką i akcesoriami dodatkowymi. Na co zwrócić uwagę, wybierając walizkę?

Rozmiar walizki ma znaczenie

Walizki dostępne są w wielu rozmiarach. Od malutkich walizek-kosmetyczek, w których pomieszczą się jedynie najpotrzebniejsze akcesoria higieniczne, przez średnie, które mogą stanowić bagaż kabinowy w samolocie, po te w rozmiarze XXL. Kupując odpowiednią dla siebie, warto pamiętać o kilku kwestiach.

Po pierwsze, walizka duża gwarantuje większą pojemność i możliwość spakowania wszystkich niezbędnych rzeczy w jednym bagażu. To jej ogromna zaleta, jednak trzeba pamiętać, że choć jednej walizki łatwiej jest pilnować niż wielu małych, to jednak jej podnoszenie i przenoszenie może być czasem kłopotliwe. Poza tym, rozmiar walizki należy dopasować do ilości zabieranych rzeczy, związanej z długością planowanego wyjazdu. Dodatkowo, jeśli podróżujemy samolotem, warto sprawdzić wymagania linii lotniczych dotyczące wielkości bagażu. Jeśli zamierzamy jechać na wakacje samochodem, rozmiar toreb i walizek powinien zostać dopasowany do pojemności bagażnika. Choć może się to wydawać oczywistością, często podczas zakupów kierujemy się kolorystyką lub designem walizek, zapominając o funkcjonalności.

Różne właściwości walizki w zależności od materiału

W sklepach CCC, zarówno stacjonarnych, jak i online, dostępnych jest wiele modeli walizek z różnych materiałów. Czy lepszym wyborem będzie walizka miękka, tekstylna czy raczej zdecydować się na twardą z tworzywa sztucznego? Rodzaj materiału, z którego wykonana została walizka, ma decydujący wpływ na jej właściwości. Spośród modeli dostępnych w sklepach CCC największym powodzeniem cieszą się walizki sztywne, z poliwęglanu, ABS lub polipropylenu. Wykonane z tworzywa walizki są twarde lub półtwarde, przez co utrzymują kształt, chroniąc zawartość przed zgnieceniem i odkształceniem. Z taką walizką można mieć pewność, że ubrania wyjęte po dotarciu na miejsce będą się nadawały do założenia od razu po rozpakowaniu bagażu. Takie walizki są również wytrzymałe i łatwe do czyszczenia. Na wypolerowanej, twardej powierzchni mogą być widoczne ewentualne zarysowania, jednak wybór modelu o fakturze karbowanej pozwoli uniknąć tego mankamentu. Trzeba jednak pamiętać, że twarde walizki zajmują sporo miejsca podczas przechowywania i są zwykle cięższe od tych wykonanych z materiałów tekstylnych.

Akcesoria niezbędne w każdej walizce

Walizka, niezależnie od materiału, z którego została wykonana, powinna być wyposażona w kółka transportowe. Wybierając konkretny model warto upewnić się, że kółka faktycznie spełniają swoją rolę, a ciągnięta walizka porusza się łatwo i płynnie. Równie ważna jest wygodna, wysuwana rączka. Powinna być ona na tyle długa, aby umożliwić ciągnięcie walizki bez konieczności schylania się. Ze względu na konieczność zabezpieczenia zawartości bagażu przed kradzieżą na uwagę zasługują zamki szyfrowe, kłódki bagażowe oraz pasy spinające.

Liczba komór czy bocznych kieszeni, podobnie jak kolorystyka i styl walizek, to kwestia indywidualnych preferencji. Walizki klasyczne, o uniwersalnych barwach nie wyjdą z mody po jednym sezonie użytkowania. Z kolei te w mocno nasyconych barwach i o nowoczesnym designie często lepiej pasują do wakacyjnych stylizacji i urlopowego nastroju. W sklepach CCC, również online, każdy znajdzie walizkę na miarę własnych podróżniczych potrzeb.

Artykuł sponsorowany