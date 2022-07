Sejm podjął kluczową decyzję dla polskich gospodarstw domowych. Szykuje się dla nich wsparcie. Głos w tej sprawie zabrał również premier Mateusz Morawiecki.

Sejm przyjął w piątek ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego używającego do ogrzewania węgla. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciwko było 36, wstrzymało się 149.

Warunek skorzystania z dopłaty jest jeden, wnioskodawca musi bowiem zadeklarować, że używa węgla do ogrzewania domu. Dowodem będzie wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rząd przeznaczy na ten cel kwotę w wysokości ponad 11 miliardów złotych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wnioski będzie można składać w gminach do końca listopada.

Głos ws. wsparcia dla Polaków zabrał premier Mateusz Morawiecki. – Wbrew pojawiającym się plotkom, składy węgla nie są puste. Trwa jego zwiększone wydobycie w polskich kopalniach, a od marca stale płyną też do nas z całego świata statki z dodatkowym zapasem tego surowca, by zastąpić przerwane dotychczasowe łańcuchy dostaw z Federacji Rosyjskiej. Oczywiście zmniejszona ilość węgla na naszym rynku powoduje wzrost cen, dlatego zaproponowaliśmy ustawę, dzięki której blisko trzem milionom polskich gospodach będziemy dopłacać do węgla 3000 zł netto, żeby przynajmniej częściowo rekompensować wysokie cen – napisał szef rządu na Facebooku.

– Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby zadbać o bezpieczeństwo Polaków – o bezpieczeństwo naszych granic, o bezpieczeństwo finansowe w czasie, kiedy w całej Europie szaleje najwyższa od kilkudziesięciu lat inflacja oraz oczywiście o bezpieczeństwo energetyczne. Mamy plan i strategię, dlatego jesienią i zimą z całą pewnością nie zabraknie węgla. – dodał.