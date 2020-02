Sztorm Dennis to kolejne, po orkanie Sabina i huraganie Ciara, gwałtowne zjawisko atmosferyczne nad Europą. Jeden z pasażerów nagrał moment, w którym samolot wleciał w strumień ciepłego powietrza, co wywołało turbulencje. Na pokładzie wybuchła panika.

Do całego zdarzenia doszło w samolocie linii Ryanair, który leciał z Maroka do Belgii. Pasażerowie przeżyli chwile grozy, gdy maszyna wleciała w strumień ciepłego powietrza. Wywołało to gwałtowne turbulencje.

Na pokładzie samolotu wybuchła panika, ludzie zaczęli krzyczeć, modlić się a nawet wymiotować. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało, maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku Charleroi w Belgii.

W związku ze sztormem Dennis piloci nie mają łatwo. Gwałtowny wiatr utrudnia lądowania między innymi w Belgii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Maszyny są trudne do opanowania, co często wywołuje panikę na pokładzie.

Źr.: YouTube/Funny Old World!