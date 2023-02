Trudna sytuacja kilkunastu osób w Tatrach. Grupa jest „uwięziona” w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Powodem są bardzo trudne warunki atmosferyczne.

Tatrzańskie służby informują o niebezpieczeństwie lawinowym po gwałtownych opadach śniegu i porywistym wietrze. Obecnie obowiązuje najwyższy – 4. stopień – zagrożenia lawinowego.

Turyści utknęli w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów

Ze względów bezpieczeństwa Tatrzański Park Narodowy podjął decyzję o zamknięciu ze względów bezpieczeństwa szlaków do Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów Polskich. „Odradzamy wszelkie wyjścia w góry!” – apeluje Tatrzański Park Narodowy.

‼️ Na wniosek TOPR, z powodu wysokiego zagrożenia lawinowego (4 stopień!) szlaki turystyczne:

❎ Palenica Białczańska – Morskie Oko

❎ Wodogrzmoty Mickiewicza – Dolina Pięciu Stawów

SĄ ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA!

Decyzja zaskoczyła kilkunastoosobową grupę turystów, która została „uwięziona” na terenie schroniska w Pięciu Stawach. Ośrodek uspokaja jednak, że osoby te są obecnie bezpieczne.

„Szlak zamknięty, okien nie widać, kilkanaście osób w schronisku zostaje do czasu poprawy warunków śniegowych. Na szczęście zapasów mamy dość, wszystkie systemy sprawne, wiec cierpliwie czekamy. Jak tylko będziemy mogli Was ponownie zaprosić to damy znać” – napisano w komunikacie schroniska.

Zamknięte popularne szlaki do Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów w Tatrach. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego wprowadziły zakaz po tym jak TOPR ogłosiło w górach czwarty stopień zagrożenia lawinowego.https://t.co/IUCSTjKe6A — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) February 3, 2023

