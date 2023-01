Sezon zimowy to dobra okazja, by wybrać się do stolicy Tatr. Wielu turystów narzeka, że ceny jedzenia w Zakopanem znacznie podskoczyły i nie każdego stać na wyjazd… . Youtuberzy z kanału „Check In – Klaudia i Michał” postanowili sprawdzić, jak jest naprawdę. Ile zapłacili za obiad w Zakopanem?

Zakopane to jeden z najpopularniejszych kierunków na zimowej mapie turystycznej Polski. Choć w sieci znajdziemy mnóstwo komentarzy o gwałtownych wzrostach cen, to w każdy weekend do stolicy Tatr zjeżdżają tłumy turystów. Dlaczego? Jak naprawdę wyglądają ceny w zakopiańskich lokalach?

Youtuberzy z kanału „Check In – Klaudia i Michał” postanowili sprawdzić, jak mają się sprawy w najlepiej ocenianym barze mlecznym w Zakopanem. Chodzi o Regionalny Bar Mleczny znajdujący się w pobliżu Krupówek.

Internetowi twórcy postanowili zjeść obwity obiad. Na liście zamówionych dań znajdziemy kwaśnicę, żurek, oscypki z żurawiną, pierogi oraz placek po zbójnicku.

Youtuberzy poszli na obiad w Zakopanem. Ile zapłacili?

Podczas nagrania, youtuberzy nie ukrywali, że są pozytywnie zaskoczeni nie tylko smakiem, ale też porcjami. Z materiału wynika, że tylko kwaśnica okazała się niezbyt „kwaśna”. Jednak pozostałe dania okazały się bez zarzutu.

Największym zaskoczeniem okazał się… rachunek. Para internetowych twórców poinformowała bowiem, że za całość zapłaciła łącznie 114 zł. – Jesteśmy na maksa najedzeni i wydaliśmy bardzo mało. Wydaliśmy tylko 114 zł za tyle dań. Tam były dwie zupy, był oscypek, były pierogi i dwa danie główne – podkreślają.